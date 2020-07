Pas d'attaquant pour Bruges, qui croit en Krmencik

Le Club Bruges sera décidément calme sur le marché estival des transferts.

Depuis plusieurs semaines, on parle d'une possible arrivée de Adolfo Gaich, qui flirte avec Moscou, puis Bruges, avant que ses managers ne déclarent quel le joueur a des envies de Liga ou de Serie A.

Selon Het Laatste Nieuws, les Brugeois ne vont d'ailleurs pas transférer d'attaquant pour le moment, malgré ces rumeurs. Non seulement Clement garde sa confiance en Badji, Openda et Okereke, mais surtout Krmencik doit encore démontrer toute sa valeur.

L'attaquant tout droit venu de Pilzen n'a pas encore marqué pour le club de la Venise du Nord, mais il poursuit son adaptation et apprend aussi à parler anglais. Il est arrivé en janvier dernier contre un chèue de 6,5 millions d'Euros et chez le champion en titre, on estime qu'il mérite une plus grande chance que les quelques rencontres qu'il a pu disputer jusqu'ici.