Anderlecht bat Saint-Etienne deux fois, mais perd Kompany

Anderlecht affrontait l'AS Saint-Étienne deux fois ce samedi, et l'a emporté à deux reprises. Pour autant, le sourire ne sera peut-être au rendez-vous : le RSCA a perdu Vincent Kompany sur blessure.

Les Mauves n'auront pas le sourire malgré une très belle prestation et une victoire (1-2) sur la pelouse de Geoffroy-Guichard : Anderlecht a gagné, mais a perdu son capitaine et leader Vincent Kompany sorti peu de temps avant l'heure de jeu en se tenant les adducteurs. Un coup dur si le Diable Rouge venait à manquer plusieurs semaines de compétition, à quelques semaines de la reprise de Pro League.

Starting 11 pour le 1er match (15:30): Hendrik Van Crombrugge, Vincent Kompany, Michel Vlap, Elias Cobbaut, Peter Zulj, Albert Sambi Lokonga, Jeremy Doku, Killian Sardella, Amir Murillo, Kemar Roofe & Zakaria Bakkali #ASSEAND — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 18, 2020

Pour autant, le RSC Anderlecht peut se réjouir du match en tant que tel : vifs, percutants, les Bruxellois ont pris Saint-Étienne à la gorge assez vite, le remuant Doku obtenant rapidement un penalty transformé calmement par Michel Vlap (18e, 0-1). Trois minutes plus tôt, Zakaria Bakkal avait trouvé le poteau d'une belle frappe enroulée.

Sardella et Cobbaut en difficulté, mais un Anderlecht séduisant

L'ASSE, en pleine préparation de la finale de Coupe de France, n'était cependant pas en reste : Hamouma et Boudebouz, insaisissables, ont fait danser Sardella et Murillo sur les flancs, puis Cobbaut dans l'axe ; déjà fautif pour un coup-franc sauvé par Van Crombrugge, Elias Cobbaut provoquera ensuite un penalty que Boudebouz transformera (1-1, 45e).

En seconde période (les rencontres duraient 75 minutes), les Verts, mieux en rythme, prendront logiquement le dessus : Cobbaut doit sauver un ballon sur sa ligne, Hamouma frappe à côté ... et le pire arrive quand Vincent Kompany doit sortir pour Milic à l'heure de jeu. Kemar Roofe, qui avait peu à peu perdu en précision durant la rencontre, aura beau faire le 1-2, Franky Vercauteren n'aura pas le sourire ...

Même le onze "bis" l'emporte

Vercauteren alignera un onze totalement différent pour la seconde rencontre, titularisant notamment les nouveaux venus Takidine et Wellenreuther, mais aussi Adrien Trebel. Ce onze "bis" (même si on y retrouvait également, entre autres, Yari Verschaeren) prendra très rapidement l'avantage via Hannes Delcroix (3e, 0-1).

Starting 11 pour le 2ème match: Timon Wellenreuther, Landry Dimata, Luka Adzic, Adrien Trebel, Ilias Takidine, Derrick Luckassen, Edo Kayembe, Hannes Delcroix, Anouar Ait El Hadj, Yari Verschaeren & Marco Kana #ASSEAND — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 18, 2020

Et dans un second match plus dominateur de la part de l'AS Saint-Étienne, le RSCA montrera que le "projet" Kompany n'est limité ni à la présence du capitaine, ni à onze joueurs, mais bien au groupe : les sorties de défense mauves impressionnent, bien lancées par un Wellenreuther dont on comprend l'arrivée au vu de son jeu au pied de qualité.

Devant, c'est un peu moins percutant qu'en première période, mais Adzic et Ait El-Hadj parviennent à créer des occasions. Dimata, notamment, passe tout près du 0-2 sur un centre d'Anouar Ait El-Hadj. Il faudra cependant une intervention de Luckassen, très solide, et plusieurs arrêts de Timon Wellenreuther pour conserver le score, avant un poteau de Moukoudi à la 75e ... suivi du coup de sifflet final. Deux victoires face à un adversaire préparant le match le plus important de sa saison : malgré la perte de Kompany, il y a (beaucoup) de positif à retirer de cette visite à Saint-Étienne.