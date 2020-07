Un joueur du KV Malines pourrait rejoindre Manchester City

Le défenseur avait rejoint le KaVé l'été dernier en provenance de Rahimo FC.

Issa Kabore (19 ans) est dans le viseur de Manchester City, de l'Olympique Lyonnais,, de Lille et de Wolfsburg, comme le confirme Het Laatste Nieuws. L'arrière droit "va bientôt signer à City" selon Rahim Ouédraogo, ancien footballeur professionnel et fondateur du FC Rahimo, le club où Kabore a fait ses débuts, a-t-il confié à la presse burkinabé.

Mais à Malines et dans l'entourage du joueur, on peut entendre qu'il n'y a pas encore d'accord. Le KaVé est prêt à vendre Kabore plusieurs millions d'euros, mais exige qu'il reste au moins un an de plus en prêt.