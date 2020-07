Simon Deli n'exclut pas un départ : "S'il y a une bonne offre demain, je ne vais pas cracher dessus"

Le Club de Bruges a réalisé un joli coup en signant l'international ivoirien l'été dernier. Le roc défensif est vite devenu incontournable chez les Gazelles.

"J'ai presque 29 ans. S'il y a une bonne offre demain, je ne vais pas cracher dessus. Mais en ce moment, je suis bien à Bruges. Je veux profiter au maximum de mon temps ici. Mais un joueur de football a toujours besoin de nouveaux défis", a expliqué le défenseur central à nos confrères de Het Nieuwsblad.

Le Club de Bruges s'active en coulisses pour se renforcer et est à la recherche d'un défenseur gaucher. "Ce n'est pas grave, parce que ça me donne plus de concurrence. Cela me donne envie de travailler plus dur. Pour l'instant, Siemen Voet est également présent, un bon joueur avec un pied gauche fort. Il pourrait être un bon choix".

Simon Deli a-t-il des projets concernant son avenir ? "Je ne sais pas. Un joueur de football a toujours ses valises prêtes. C'est notre destin. Si quelque chose de bien arrive, il faut tenter sa chance. Mais maintenant à l'heure actuelle, je suis ici au Club et je veux profiter des deux années qu'ils me restent", a conclu l'international ivoirien.