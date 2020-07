Laurent Henkinet: "Notre travail commence à se voir sur le terrain"

Laurent Henkinet a pour la première fois joué 90 minutes sous le maillot du Standard. Efficace, il a laissé son équipe dans le match même s'il s'attendait à avoir plus de travail.

Laurent Henkinet a joué 90 minutes. Cela peut paraître fou, mais cela ne lui est plus arrivé depuis le match aller de la finale du championnat de D1B entre OHL et le Beerschot en mars dernier. "C'est très important pour moi, ou pour n'importe quel gardien", nous confie le gardien liégeois après la victoire contre Monaco. "Pour moi c'est la première fois avec le Standard, j'avais à coeur de bien faire et je suis satisfait de mon match, même si j'ai encaissé".

La victoire prouve que nous sommes sur le bon chemin

Il y a en effet eu ce but encaissé, mais surtout quelques beaux arrêts de la part de l'ancien Louvaniste. "Oui j'ai fait mon boulot, puis c'était contre Monaco. Je m'attendais à avoir du boulot mais finalement je n'ai pas eu énormement d'arrêts à faire. Quand on joue au Standard, on sait qu'on n'aura pas des tonnes de ballons à négocier".

Grâce à ces quelques arrêts, Henkinet a laissé son équipe dans le match, et le Standard s'est imposé dans les dernières secondes. "La victoire prouve que nous sommes sur le bon chemin. On voit le résultat de nos entraînements sur le terrain. Il y a plus d'automatismes, les joueurs se trouvent plus facilement et physiquement nous sommes de mieux en mieux".