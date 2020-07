Mircea Lucescu, ancien coach du Shaktar Donetsk, reprend du service en Ukraine

C'est la grosse surprise en Ukraine : Mircea Lucescu, l'ancien entraîneur à succès du Shakhtar Donetsk, va prendre la tête du Dynamo Kiev.

Mircea Lucescu (74 ans) reprend du service : le coach roumain, libre depuis la fin de son bail à la tête de la Turquie de 2017 à 2019, sera le nouvel entraîneur du Dynamo Kiev, annonce ce jeudi la presse ukrainienne. Lucescu aurait déjà visité les installations du club et signerait un contrat de deux ans avec le club de la capitale.

Mircea Lucescu est une véritable légende vivante en Roumanie et en Ukraine. En tant que joueur, il compte 6 titres de champion de Roumanie avec le Dinamo Bucarest ; en tant que coach, en plus de deux titres de Roumanie avec le Dinamo et le Rapid Bucarest, Lucescu remportera la Coupe UEFA avec le Shakhtar Donetsk, qu'il emmènera également vers 8 titres de champion d'Ukraine. Au total dans sa carrière, Lucescu a remporté 32 trophées, soit le deuxième total le plus élevé derrière Sir Alex Ferguson.