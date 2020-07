Oulare et Avenatti, plus que jamais deux hommes pour une place

Quel que soit le système utilisé par Philippe Montanier, Avenatti et Oulare vont se disputer la place de numéro 9 du Standard cette saison. Cela tombe bien, les deux joueurs sont en pleine forme physique.

Et au final, il n'y en aura qu'un seul sur le terrain. Non, ce n'est pas l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, mais le duel sportif qui opposera durant toute la saison Felipe Avenatti et Obbi Oulare. Les deux attaquants savent que quel que soit le système de jeu, l'attaque restera la même.

"En 3-4-3 ou en 4-3-3, le trio offensif reste finalement dans la même disposition", nous affirmait Felipe Avenatti ce mercredi soir après la victoire face à l'AS Monaco. Il est clair que Montanier est attaché à un trio offensif qui ne laisse pas beaucoup de choix à nos deux hommes.

Clairement, on ne voit pas l'un des deux aller sur une aile. La donne est donc simple: ce sera l'un ou l'autre. "Il y a une saine concurrence", affirmait l'Uruguayen. "Nous nous conseillons, nous parlons du jeu et de notre placement". Les deux savent que la saison sera longue et les matches nombreux. Mais qui commencera face au Cercle?

Avantage Avenatti?

D'un point de vue comptable, l'ancien attaquant de Courtrai part avec un léger avantage puisqu'il a marqué quatre buts depuis le début de la préparation. Son doublé contre Monaco va lui donner encore un peu plus de confiance, ce qui lui manquait après sa saison 2019 - 2020 en demi-teinte.

Mais dans le jeu, contre les Français, Obbi Oulare a été très présent, ne perdant pratiquement aucun duel offensif et apportant une profondeur que son coéquipier n'offre pas. "C'est bien de regarder les buteurs, mais je regarde aussi les passes décisives et les prestations. Obbi a été intéressant ce soir", nous avait confié Montanier après la rencontre.

Il reste encore deux rencontres (Nice et Reims) aux deux hommes pour démontrer qu'ils peuvent être titulaire contre le Cercle en ouverture du championnat. La saine compétition est ouverte.