Pas dans les plans d'Anderlecht, il peut rêver de la Liga: "Mais ça ne dépend pas que de moi"

Parti tenter sa chance en Espagne, le Portugais y a trouvé son bonheur. Mais il ne sait pas encore s'il y restera.

Plus vraiment incontournable à Anderlecht, Josué Sa avait d'abord tenté sa chance à Kasimpasa en Turquie. Mais, gêné par plusieurs pépins physiques, il n'y était resté qu'une saison et c'est finalement à Huesca, en Division 2 espagnole, que le défenseur portugais a trouvé sa voie.

Dans le nord de l'Espagne, Josué Sa est rapidement devenu un cadre. Il y a disputé 26 matchs cette saison, inscrit un but et distillé deux assists et il a surtout participé au sacre des Azulgranas qui, un an après l'avoir quittée, seront de retour en Liga la saison prochaine.

Avec ou sans le Portugais? Telle est la question. Josué Sa a encore un an de contrat à Anderlecht. "Je suis très heureux à Huesca, mais je préfère ne pas penser à mon avenir. Je veux d'abord profiter du titre", insiste-t-il. Mais, le Portugais ne le cache pas, sa préférence irait vers un séjour prolongé en Espagne. "Mais ça ne dépend pas que de moi", conclut-il.