Le LOSC proche d'accueillir une légende du championnat turc

L'attaquant du Besiktas Burak Yilmaz a annoncé son départ d'Istanbul. Et il devrait s'offrir une première aventure à l'étranger, à 35 ans.

Ce serait l'un des transferts surprise de ce mercato : Burak Yilmaz (35 ans), double meilleur buteur du championnat de Turquie avec Trabzonspor et le Galatasaray en 2012 et 2013 et champion de Turquie avec le Galatasaray à deux reprises, pourrait tenter sa chance à l'étranger pour la première fois. Et pas n'importe où, puisque l'international turc (59 sélections, 24 buts) devrait débarquer au LOSC.

Yilmaz a fait ses adieux au Besiktas, où il reste sur une belle saison (14 buts en 26 matchs). Christophe Galtier, coach du LOSC, a confirmé en conférence de presse que l'attaquant était une piste concrète pour remplacer Loïc Rémy, sur le départ.