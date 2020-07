La Premier League confirme sa date de reprise pour la saison 2020-2021

La saison 2020-2021 de Premier League commencera le 12 septembre prochain et se terminera le 23 mai 2021, a annoncé la ligue anglaise ce vendredi au terme de l'assemblée générale des clubs de PL.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK