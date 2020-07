Pierre Locht: "Les clubs formateurs ne sont pas assez récompensés"

Nommé à la tête du tout nouveau SL 16 Football Campus, Pierre Locht a touché un mot à propos des indemnités de formation.

C'est de plus en plus courant. Un jeune joueur est formé dans un club, et à ses 16 ans il prend la poudre d'escampette afin de signer son premier contrat pro dans un autre club. Pour Pierre Locht, c'est difficile pour des clubs comme le Standard de les empêcher de partir....à cause des règlements en vigueur.

"Juridiquement, c'est compliqué de les empêcher de partir, à cause de la libre circulation des travailleurs", nous confie Locht. "Mais les indemnités de formation sont trop basses au niveau de la FIFA. C'est 10000 euros par saison de 12 à 16 ans. Quand on sait que la valeur d'un joueur de 18 ans peut être de millions d'Euros."

Mais en Belgique, le règlement est différent: "Chez nous, le règlement a été changé.C'est 25.000 euros par saison jusqu'à 16 ans. Ensuite c'est 75.000 à 90.000 euros par an. C'est déjà quelque chose de plus représentatif, mais il est clair qu'il y a une vraie incohérence. Les clubs formateurs de qualité ne sont pas récompensés pour leur travail."

Le Standard tente de son côté de convaincre ses jeunes de croire au projet: "Nous placerons toujours l'équipe au-dessus des individus. Nous essayons de convaincre les joueurs de rester chez nous, pour le projet, pour la ferveur. Si un jeune veut s'en aller, il partira. Ils font leurs choix de carrière".