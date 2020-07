Première montée, premiers assists, premier doublé: débuts de rêve pour Loïs Openda aux Pays-Bas!

Loïs Openda a soigné son entrée avec Vitesse.

Prêté par le Club de Bruges à Vitesse depuis jeudi dernier, Loïs Openda n'a pas tardé à prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Son équipe n'a pas fait dans le détail, le FC Vollendam, dimanche après-midi, en match de préparation.

45 minutes, deux buts, deux assists

Et si Loïs Openda était sur le banc en début de rencontre, il est monté au jeu après le repos et il n'a pas tardé à se mettre en évidence. Dès sa première touche de balle, le Diablotin a offert le deuxième but de la partie à son équipier Daan Huisman (qui fête ses 18 ans ce dimanche!).

Pas du tout rassasié, Loïs Openda s'est ensuite chargé lui-même d'alimenter le marquoir à deux reprises, avant de boucler cette mi-temps de rêve avec son second assist de l'après-midi, pour Thomas Bruns ce"tte fois. Une victoire tranquille pour Vitesse (0-5) et le début d'une belle histoire entre le jeune attaquant prêté par Bruges et son nouveau club?