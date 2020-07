Les U23 du FC Bruges évolueront en D1B la saison prochaine !

Réunie aujourd'hui, la Pro League a établi une D1A à 18 équipes pour la saison prochaine ainsi que les montées en D1B du Lierse et... des U23 du FC Bruges.

La Pro League s'est réunie cet après-midi à l'occasion d'une assemblée générale afin de déterminer les formats des éditions 2020/2021 de D1A et de D1B. Une réunion marquée par plusieurs décisions importantes. Parmi ces dernières, il a notamment été décidé que la première division de football belge comporterait 18 équipes la saison prochaine, au lieu de 16 habituellement.

Par conséquent, l'assemblée a dû trouver une solution pour reformer une D1B à huit équipes, qui n'en comportait donc plus que six. Ainsi, comme nous vous en faisions part plus tôt dans la journée, le Lierse, qui a terminé à la 13ème place de D1 amateur en 2019/2020, a été promu en Proximus League. La raison tient au fait que le club campinois détient une licence pour le football professionnel.

Puis, à la surprise générale, la deuxième formation à avoir été promue est une équipe de jeunes, à savoir les U23 du Club de Bruges ! Pour justifier sa décision, la Pro League a précisé que ce choix avait été déterminé à 50% en fonction du classement de la licence jeunes et à 50% en fonction du classement de la dernière competition espoirs.