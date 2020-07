Officiel : Jonathan Buatu va faire son retour en Pro League

Le défenseur central revient en Jupiler Pro League.

Jonathan Buatu rejoint Saint-Trond où il a paraphé un contrat de deux ans plus une année en option. Le défenseur central fait donc son retour en Belgique. Après être passé par les centres de formation du Standard de Liège et de Genk, et il avait également porté les couleurs de Fulham et de Waasland-Beveren. Il avait évolué chez les Waeslandiens entre 2015 et 2018 avant de rejoindre Rio Ave au Portugal.

Le joueur âgé de 26 ans avait été prêté à Mouscron l'été dernier puis à Desportivo Aves en janvier. Après avoir perdu Rocky Bushiri, les Canaris font revenir un défenseur qui connait très bien notre compétition.