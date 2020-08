Le président d'OHL lance la finale : "Nous voulons être promus en tant que champion"

Interrogé par le site officiel du club juste avant la finale, le propriétaire d'OHL, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a réagi à la promotion des Coalisés et a annoncé les ambitions de son équipe.

Suite à la décision de la Pro League d'établir une D1A à 18 équipes pour la saison prochaine, le Beerschot et OHL vont rejoindre la première division de football belge. Une nouvelle à laquelle a réagie le propriétaire du club de Louvain, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, dans des propos publiés sur le site officiel du club flamand.

"Ce n'est pas ce que nous attendions, et certainement pas ce que nous espérions. Néanmoins, je suis extrêmement heureux de la nouvelle selon laquelle l'OH Louvain peut à nouveau atteindre le plus haut niveau du football belge. Nos joueurs, notre personnel et nos supporters méritent cette promotion [...] Nous nous sommes battus pendant toute une saison pour être l'une des meilleures équipes de la série et vendredi, nous avons reçu la récompense."

Pour autant, le club de la firme King Power affronte le Beerschot aujourd'hui à 19h dans le cadre de la finale retour de la saison 2019/2020 de D1B. Une rencontre que OHL entend bien remporter afin de glaner le titre de champion de Proximus League. "Le match d'aujourd'hui est toujours important, car nous voulons être promus en tant que champion !"