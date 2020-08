Tout oublier et pardonner ? "J'aimerais rester à l'Antwerp"

Une semaine plus tard, Lamkel Zé est passé du noyau B au Stade Roi Baudouin avec l'Antwerp. L'international camerounais ne pense plus à un transfert.

Lorsque la préparation estivale a débuté du côté de l'Antwerp, Didier Lamkel Zé a causé beaucoup d'agitation en ne se présentant pas et en proclamant qu'il voulait partir. L'ailier avait donc été envoyé dans le noyau B avant d'être repêché par Ivan Leko cinq jours avant la finale de la Coupe. Et l'international camerounais fait partie des grands artisans de la victoire samedi.

"C'était un peu surprenant qu'on m'ait permis de participer au match dès le coup d'envoi, oui. Bien sûr, je suis heureux qu'ils aient eu besoin de moi. Mais, je me suis aussi amusé dans le noyau B", a expliqué Lamkel Zé à Het Gazet van Antwerpen.

"Tout le monde pensait que le Club de Bruges allait gagner, mais nous avons commencé la rencontre avec confiance et nous avons joué un beau match. Tout est possible à l'Antwerp. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la victoire et qui ont cru en nous", a-t-il souligné avant d'évoquer son avenir. "Il va falloir attendre et voir. Personnellement, j'aimerais rester", a-t-il conclu.