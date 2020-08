De la finale de la coupe du monde au chômage

La carrière d'un footballeur est faite de hauts et de bas, et on peut parfois passer du sommet à la cave en quelques années.

Gregory Van Der Wie, 32 ans, est actuellement sans club. Pourtant, l'ancien international hollandais a eu une carrière bien remplie. Révélé à l'Ajax d'Amsterdam, il a ensuite porté les couleurs du PSG, de Fenerbaçhe, de Cagliari et de Toronto. Mieux, en 2010, il est titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne. Il est d'ailleurs le plus jeune joueur sur le terrain lors de cette rencontre. Actuellement, le latéral droit se cherche un club et s'entraîne avec le RKC Waalwijk. "Je veux d'abord retrouver le plaisir des terrains et jouer au football. Je n'ai pas encore pensé à la retraite". Pour le moment, il n'y a pas encore de contrat de signé entre le club et le joueur. Il est libre depuis le mois de mars 2019.