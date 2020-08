Ivan Leko ne veut pas voir ses joueurs planer : "Bruges reste le grand favori du championnat"

Le FC Bruges n'a pas vraiment brillé face à un bel Antwerp et certains, à Anvers, se disent qu'avec Ivan Leko, le Great Old pourrait lutter pour le titre. Mais le Croate veut que ses joueurs restent calmes.

Ivan Leko ne pense en effet pas une seconde que cette finale de Coupe signifie grand chose du côté brugeois : "Bruges ne va pas se mettre à douter, ils sont trop expérimentés pour ça. La direction brugeoise en a fait le meilleur club du pays alors qu'il ne gagnait presque rien les années précédentes", pointe le coach de l'Antwerp en conférence de presse. "Ils savent ce qu'ils doivent faire".

Pour Leko, Bruges reste le candidat n°1 au titre. "Tout le monde a la même réponse quand on demande qui est le grand favori. Que ce soit les supporters du Standard, d'Anderlecht, de Gand, du Beerschot ... Le Club est le n°1. Ca ne veut pas dire qu'on va se laisser faire ou leur rendre la vie facile".

L'Antwerp, de son côté, aborde la saison avec un statut de vainqueur de Coupe. "On a gagné, et c'est très bien ... mais ce n'est que le match précédent. Si vous voulez devenir un club du top, il faut être fier, oui, mais aussi oublié ce qui s'est passé et se reconcentrer. On ne peut pas se permettre de planer pendant trois semaines".