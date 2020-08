Le nouveau capitaine d'Eupen : "Je suis honoré et fier de porter ce brassard"

Présent au club depuis 2017, il succède ainsi à Siebe Blondelle parti du côté de Deinze cet été.

Comme la majorité des joueurs, Nils Schouterden est content de retrouver le chemin de la compétition ce week-end. "Ouf, un sentiment de joie. Cela fait tellement longtemps que nous attendons cela. Le championnat recommence enfin et nous sommes heureux", explique le latéral gauche.

Après le départ de Siebe Blondelle, la formation germanophone se devait de choisir un nouveau capitaine. "Je suis honoré et fier de porter ce brassard. Je deviens vieux et plus expérimenté", lâche avec le sourire l'ancien joueur du KV Malines. "Le coach me fait confiance et je me vois désormais comme l'un des leaders du groupe. Mais le plus important, c'est d'en avoir plusieurs et c'est le cas. Ce mix avec de jeunes joueurs, c'est vraiment une bonne chose. Ils sont épaulés par les plus âgés et nous aurons besoin d'eux dès ce début de saison car nous n'aurons pas le temps d'attendre plusieurs journées avant de monter en puissance comme la saison dernière. Tout ce que je vois me plait", a précisé le capitaine des Pandas.

Lundi soir, Eupen croisera le fer avec le promu OHL. "L'équipe a un nouveau coach mais le noyau reste solide. Une équipe complète qui peut compteur sur Thomas Henry, le meilleur buteur de D1B la saison dernière. Ils ont le niveau de la D1A et c'est un club avec beaucoup de potentiel comme l'attestent leurs infrastructures. Ils seront prêts pour croiser le fer avec nous et ils seront sans doute meilleurs que lors de leur finale retour contre le Beerschot", prévient l'ancien Louvaniste.