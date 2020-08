Officiel : Julien Ngoy débarque en Jupiler Pro League

L'attaquant a donc choisi de quitter Stoke City et l'Angleterre pour rejoindre la Belgique.

Julien Ngoy quitte Stoke City et rejoint Eupen où il a signé un contrat de deux saisons. Formé à Anderlecht et au Club de Bruges, l'international espoirs avait rejoint l’Angleterre à l’âge de 16 ans et avait notamment fait ses débuts en Premier League lors de la saison 2016-2017. Prêté à Walsall en 2018, il avait ensuite été envoyé aux Grasshopers de Zurich la saison suivante, inscrivant 5 buts en 22 rencontres.