La bête noire d'Anderlecht : "Je devais tenir Vlap hors du match, ça a marché ..."

Quel match de Joachim Van Damme. Chargé de tenir Michel Vlap, il a secoué le milieu anderlechtois.

Le chiffre était effarant : en première période, Michel Vlap avait tenté ... 6 passes. Le Néerlandais a offert l'une de ses plus mauvaises prestations en Mauve et Joachim Van Damme n'y est pas pour rien.

"On s'est tenus au plan de jeu. Je devais couper les lignes de passes de Vlap. Aster devait s'occuper de Zulj. Et Rob s'occupait de Lokonga", explique Van Damme après le match. "Je crois que ça a marché". Avec le sourire, évidemment.

Malines n'a cependant pas profité de ses nombreuses occasions et a dû courir après le score. "C'était frustrant, parce qu'avant que le but tombe pour eux, je compte bien 4 occasions nettes pour nous. C'est la même histoire qu'en préparation, on manque d'efficacité. Mais je ne m'en fais pas. On se crée les occasions, elles finiront par rentrer".