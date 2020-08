On en sait plus sur la blessure de Simon Deli

Simon Deli avait dû céder sa place prématurément à Federico Ricca.

Sorti sur blessure au bout de 20 minutes de jeu contre Charleroi, le défenseur ivoirien souffre d'une blessure au quadriceps gauche.

Le Club a annoncé que son joueur suivrait un programme individuel cette semaine, avant une nouvelle évaluation pour voir s'il est en mesure de rejoindre progressivement le groupe en début de semaine prochaine.

