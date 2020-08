📷 L'Antwerp a été mis à l'honneur par la Ville d'Anvers et Bart De Wever : "Ce qui se passe ici maintenant, je n'aurais jamais pu l'imaginer"

La fĂȘte avec les milliers de fans de l'Antwerp aura lieu plus tard Ă l'hĂŽtel de ville quand les rĂšgles sanitaires le permettront. En attendant, le maire de la ville d'Anvers est allĂ© au Bosuil pour fĂ©liciter le matricule 1 pour sa victoire en Coupe de Belgique.

Bart De Wever, le maire d'Anvers est venu au Bosuil mardi matin pour féliciter Paul Gheysens, le conseil d'administration, le personnel et les joueurs pour leur victoire en Coupe. "Nous sommes très fiers que l'Antwerp ait gagné la Coupe pour la première fois en 28 ans et pour la troisième fois de son histoire", a déclaré Paul Gheysens avant d'ajouter une petite anecdote. "Dans mon discours, il était dit pour la quatrième fois car j'avais déjà compté celle de l'année prochaine."

Le président du Great Old a remercié les fans, son entraîneur et ses joueurs, puis s'est adressé à De Wever et aux membres du Collège des échevins et du conseil municipal, qui étaient également présents. "Les Anversois peuvent être fiers. Anvers, une ville qui investit beaucoup dans les infrastructures, dans l'accès, dans l'avenir, avec un port qui est remarquable, a maintenant ce qu'elle mérite à nouveau dans le football. Et ce n'est pas un point final".

De Wever aurait aimé que la fête puisse être bien plus belle. "L'équipe qui fête sa victoire et montre la Coupe aux fans : c'est comme ça que ça doit être", a déclaré le maire anversois. "Je tire mon chapeau à Paul Gheysens et à sa famille. Je ne pensais pas que c'était possible. Ce qui se passe ici maintenant, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Laissez-moi vous dire que l'Antwerp est également le dernier club à avoir remporté une Coupe d'Europe, à Wembley. N'est-ce pas ?", déclare-t-il avant d'entendre un commentaire venant des gradins. "Oh pardon, le dernier club à jouer la finale d'une Coupe d'Europe. C'est malin. Mais cette victoire en Coupe fait rêver de nouveau. Jouer contre des équipes comme l'AS Roma. C'est également une bonne chose pour la ville d'Anvers", a conclu De Wever.