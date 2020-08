La réaction du héros parisien: "Quand je suis entré le coach m'a dit de tout donner"

Personne ne l'attendait, il a offert à Paris sa qualification pour les demi-finales.

En fin de contrat et sur le départ après deux saisons mitigées au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting aurait pu ne jamais voir les quarts de finale de la Ligue des Champions 2019-2020, mais Thomas Tuchel a décidé de lui faire confiance en fin de match.

Et il lui a bien rendu, en inscrivant le but de la qualification. "Quand je suis entré, le coach m'a dit de tout donner", explique-t-il à l'Equipe. "Avec ce but, j'ai senti que tout Paris était content. C'est difficile de décrire ce que je ressens, mais c'est une histoire très très spéciale."