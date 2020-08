Raymond Domenech se permet (encore) de piquer les entraîneurs italiens

Raymond Domenech avait déjà taclé Maurizio Sarri après l'élimination de la Juventus par l'Olympique Lyonnais. Il a récidivé en se payant Gianpiero Gasperini après l'élimination de l'Atalanta Bergame.

Raymond Domenech n'a plus entraîné depuis 2010 et le calamiteux épisode Knysna en Afrique du Sud, et se contente aujourd'hui d'être président du syndicat des entraîneurs français. Mais l'ancien sélectionneur des Bleus a toujours une opinion et ne s'est pas privé de l'exprimer ces dernières semaines en Ligue des Champions, taclant au passage les entraîneurs italiens.

Après avoir pointé du doigt Maurizio Sarri lors de l'élimination de la Juventus des oeuvres de l'OL, évoquant le fait que les coachs français valaient les coachs italiens, Domenech a taclé directement Gianpiero Gasperini suite à l'élimination de l'Atalanta par le PSG : "Merci à Gasparini (sic) pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende", lance-t-il via Twitter. Ce qui n'a pas manqué de faire exploser Twitter, et même de faire les grosses pages de certains médias italiens ...