Le Cercle de Bruges tient son nouveau directeur technique

Le nouveau dirigeant brugeois arrive en provenance du Club América au Mexique.

Le Cercle de Bruges vient d'annoncer que le Mexicain Carlos Aviña Ibarrola (29 ans) était le nouveau directeur technique du club. Il sera responsable des activités sportives quotidiennes du Cercle. Ces dernières années, Ibarrola a été actif au sein de la meilleure équipe mexicaine, le Club América, champion du Mexique et sept fois vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF.

"Je suis extrêmement enthousiaste et reconnaissant de pouvoir participer à un projet aussi ambitieux. Il sera important de construire une bonne base dès le départ afin d'atteindre nos objectifs. Je me réjouis de grandir avec le Cercle de Bruges et de travailler avec les joueurs, l'entraîneur et le personnel technique pour y parvenir", a fait savoir Carlos Aviña Ibarrola sur le site officiel du club.

Pour l'instant, Carlos Aviña Ibarrola est toujours au Mexique. Dès que les mesures sanitaires le permettront, le nouveau directeur technique du Cercle arrivera en Belgique dès que possible.