L'ancien président de l'Inter se ravise: "J'avais tort à propos de Romelu Lukaku"

Il avait estimé, en début de saison, que "Mauro Icardi était bien plus fort que Romelu Lukaku", il a changé d'avis.

Si l'Inter et Antonio Conte ont fait le forcing pour faire venir Romelu Lukaku en début de saison, toute l'Italie n'était pas convaincue par le choix du staff milanais. Et parmi les sceptiques, on retrouvait l'ancien président intériste Massimo Moratti.

"Romelu Lukaku est un champion"

Mais la saison de Romelu Lukaku a changé la donne dans son esprit. "J'avais tort à son propos", reconnaît Moratti dans les colonnes du Quotidiano Sportivo. "Je pensais qu'il était juste très fort physiquement et que nous allions regretter le départ de Mauro Icardi, mais Romelu Lukaku est un champion!"

Et le Diable Rouge l'a prouvé tout au long de la saison. "Il aide ses coéquipiers, il a une excellente vision du jeu... Antonio Conte a eu raison d'insister pour le faire venir." Reste désormais à Romelu Lukaku à conclure cette folle saison en beauté, en allant chercher l'Europa League?