La Gantoise déjà sous pression : "Voir comment le groupe va réagir"

Deuxième match de la saison, deuxième défaite pour La Gantoise. Une certaine pression pèse sur et autour de la Ghelamco Arena.

Jess Thorup n'était pas content à l'issue de la rencontre. "Je suis toujours sous pression, mais il s'agit aussi de voir comment le groupe peut faire face à la pression", a déclaré le coach des Buffalos. "Mon avenir ? Je ne dirai rien à ce sujet".

"Après une très bonne saison, au cours de laquelle nous avons très bien joué, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions et nous avons marqué le plus de buts, nous commençons la saison d'une autre manière. Peut-être que cela met un peu plus de pression que prévu, donc nous sommes toujours à la recherche de notre meilleur jeu".

Encaisser quatre buts en deux matchs ? Ce n'est pas bon !

Le technicien danois n'était pas vraiment satisfait du match. "Nous avons déjà encaissé quatre buts en deux matchs, alors il faut aussi regarder la défense. Plastun ? Il a déjà marqué deux fois, mais je vais le juger comme défenseur. Nous voulions avoir plus de clean sheets cette saison. Nous voulions aussi travailler sur ce point et ce n'est pas encore fait."