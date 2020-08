Bruges brave la pluie et prend son envol

Dans des conditions climatiques dantesques, les joueurs de Philippe Clement ont été très solides et se sont imposés contre une équipe d'Eupen courageuse et qui a chèrement vendu sa peau.

Le champion brugeois se devait de prendre les trois points au Kehrweg pour retrouver une dynamique positive, et c'est ce que les hommes de Philippe Clement ont fait ce dimanche, avec une solidité et une assurance qui avait manqué ces deux dernières semaines.

Vu l'absence de Dennis, une nouvelle attaque a été mise en place et la petite surprise du chef, c'est la présence de Siebe Schrijvers aux côtés de Diatta et de Badji. Ce dernier se met en évidence dès les premières minutes de jeu et va être récompensé par un but assez tôt dans la rencontre. Sa volée, sur un service de Sobol, lui offre son premier but en Pro League. Même si De Wolf se troue, le geste est limpide (14', 0-1).

Jusqu'à la pause, on ne verra plus grand chose: la pluie orageuse qui s'abat sur Eupen empêche le jeu et les duels prennent le dessus. A ce petit jeu, Bruges redevient le Club et ne laisse pas un centimètre carré aux Pandas.

Pour le plus grand bonheur de tout le monde, la pluie cesse à la pause et les champions en titre vont faire parler la poudre. Diatta, excellent du début à la fin, crucifie d'abord De Wolff d'une superbe frappe de 25 mètres (59', 0-2). Ce même Diatta, quelques minutes plus tard, est lancé en profondeur par Schrijvers et s'en va calmement dribbler le gardien pour tuer un peu plus la rencontre.

Eupen se montre tout de même dangereux, et Mignolet est sauvé par son poteau sur une frappe de Peeters, mais globalement, Bruges est dominateur. Vanaken et Vormer se mettent alors en évidence. Centre du premier pour la tête du deuxième: c'est 0-4, clair, net et limpide.

Bruges a donc un peu douté, mais cela semble désormais derrière. Le match de ce dimanche a remis les choses au point et le Club de Bruges dans le bon sens. Clement ne peut que s'en réjouir à une semaine de recevoir le Beerschot.