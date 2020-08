Romelu Lukaku à une marche de la finale

Romelu Lukaku est en grande forme et Antonio Conte espère pouvoir compter sur le Diable Rouge pour rejoindre Séville FC en finale.

Longtemps dans la course au titre en Serie A, l'Inter Milan avait perdu gros juste avant le confinement en s'inclinant tour à tour face à deux concurrents directs, la Juventus et la Lazio. Bien mieux à la reprise, les Nerazzuri ont finalement échoué à 1 seul point de la Juve.

Après avoir fini très fort son championnat (3 victoires face au Genoa qui jouait le maintien, et contre Naples et l'Atalanta qui étaient en grande forme), l'Inter s'est replongé très sérieusement dans cette Europa League, sa seule chance de gagner un trophée cette saison. Vainqueur de Getafe (2-0), les coéquipiers d'un Romelu Lukaku toujours aussi efficaces ont ensuite pris le dessus sur un Bayer Leverkusen costaud (2-1).

Le Shakhtar pour déjouer à nouveau les pronostics?

En face, le Shakhtar a en revanche déjà gagné son championnat d'Ukraine et a sans doute moins la pression du résultat. Vainqueur de cette C3 en 2009 (l'Inter l'a gagné trois fois en 1991, 1994 et 1998), le club de Donetsk a eu un tableau de phase finale sans doute plus clément avec des 1/8es joués face à Wolfsbourg et un 1/4 face au FC Bâle.

Avec son effectif, sa très grande envie d'aller chercher un titre cette saison et la rage d'Antonio Conte de vouloir bien faire face à ses dirigeants, l'Inter peut s'imposer dans cette demi-finale se jouant dans un stade de Düsseldorf ou les Intéristes ont déjà leurs marques puisqu'ils y ont battu le Bayer Leverkusen lundi dernier.

