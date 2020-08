Mergim Vojvoda bientôt à l'Atalanta ? "Le but est de passer une étape et plusieurs joueurs pourraient suivre cette dynamique"

L'international kosovar est plus que jamais sur le départ du côté du Standard. Il devrait normalement rallier la Serie A et l'Atalanta durant ce mercato estival.

Mergim Vojvoda va vraisemblablement rejoindre l'Atalanta prochainement, il ne manque plus qu'un accord entre le Standard de Liège et le club italien. Les deux clubs devraient continuer de négocier cette semaine. "On sait bien qu'en période de mercato, les rumeurs circulent beaucoup. Comme le disait un de mes entraîneurs : "Les rumeurs, c’est comme les lapins, il vaut mieux les laisser courir". Alors je fais de même car il est très important et j'espère le garder le plus longtemps possible", a fait savoir Philippe Montanier à l'issue de la rencontre face à Waasland-Beveren.

Zinho Vanheusden étant encore suspendu, l'international kosovar a de nouveau évoluer au sein de la charnière centrale. "Très content de le voir évoluer en défense centrale. Il a les qualités physiques et techniques pour évoluer à ce poste. Il est vraiment très polyvalent, c'est très appréciable pour un coach", a souligné l'entraîneur des Rouches.

Arrivé au Standard de Liège l'été dernier en provenance de Mouscron, Mergim Vojvoda pourrait évoluer en Ligue des champions avec l'Atalanta la saison prochaine. "S'il part, je serai très content pour lui. Rejoindre un plus gros club et aller plus haut est l'optique de tout joueur évoluant en Belgique", souligne Selim Amallah. "Le but est de passer une étape et plusieurs joueurs pourraient suivre cette dynamique. Mergim est un excellent joueur et il confirme son niveau. Très fier de lui", a conclu son pote.