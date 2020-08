Waasland-Beveren vendu à des investisseurs étrangers?

Waasland-Beveren est bel et bien en D1A et le club au plus petit budget du championnat pourrait prendre une autre dimension.

Le club de Waasland-Beveren est à vendre, et pour 9 millions d'Euros. Plusieurs investisseurs sont intéressés, et Dirk Huyt pourrait même rester le président du club du Freethiel. "Ce mardi soir il y a eu des réunions au Freethiel. Un vent nouveau va souffler sur Beveren, c'est une certitude. Le club choisit donc de communiquer avec ses sponsors et ses supporters. La réunion de ce soir était prévue depuis bien longtemps, pas pour officialiser le rachat du club mais pour informer les actionnaires", a précisé le club via un communiqué. Si vente il y a, elle ne se fera pas du jour au lendemain. L'acquéreur devra être solvable et être clair sur la provenance de l'argent. "Le club travaille dur dans les coulisses pour améliorer le sportif, mais les discussions avec les investisseurs ont pour but de faire grandir le club. Nous nous sommes toujours montrés ouverts mais seulement dans le but d'améliorer le club. Nous allons maintenant évaluer les offres."