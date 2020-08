Le plan d'Edmilson pour séduire Roberto Martinez

Si l'hypothèse d'un retour en Belgique a pris du plomb dans l'aile, les espoirs diaboliques d'Edmilson Junior restent, eux, intacts.

Cité à Bruges et à l'Antwerp notamment au début de l'été, Edmilson Junior a coupé court à toutes les rumeurs, en signant un nouveau bail longue durée avec le club Qatari d'Al-Duhail (5 ans). Mais l'ancien Rouche n'a pas, pour autant, oublié ses rêves de Diable Rouge.

Roberto Martinez avait d'ailleurs fait le déplacement jusqu'au Qatar pour le voir à l'œuvre et s'entretenir avec lui. Edmilson Junior a un plan précis pour séduire le sélectionneur. "Si nous gagnons la Ligue des Champions asiatique et que je peux me montrer à la Coupe du monde des clubs, alors le sélectionneur pourrait m'appeler avant la Coupe du Monde 2022. Ça me donnera l'occasion de me mettre en évidence", explique-t-il à AS.

Pour ça, il faudra avancer avec Al-Duhail en Ligue des Champions. Après deux journées et avant l'interruption des championnats, le club d'Edmilson occupait la deuxième place de son groupe avec un bilan de quatre points sur six.