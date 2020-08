Edmilson Junior : "La Coupe du monde au Qatar sera la meilleure de l'histoire"

Le joueur d'Al Duhail à Doha annonce la Coupe du monde 2022 au Qatar comme exceptionnelle, compte tenu de la beauté des stades.

Basé au Qatar où il évolue, l'ancien joueur du Standard a évoqué la Coupe du monde 2022 : "Les infrastructures sont uniques au Qatar. Le pays fera tout pour faciliter les choses aux supporters, aux joueurs et aux organisateurs", confiait ce dernier au journal espagnol AS.

"La Coupe du monde 2022 au Qatar sera la meilleure de l'histoire. Lors de la Coupe du Monde des clubs FIFA en 2019 qui s'est tenue à Doha, les supporters européens et sud-américains ont été très surpris par le fait qu'il ne faisait pas trop chaud en hiver, ainsi que par la facilité des déplacements, les infrastructures ou encore l'atmosphère en général", poursuit celui qui vient de remporter le titre de champion du Qatar avec son club Al Duhail.

"Concernant la vie ici, je me sens très bien, je suis en permanence avec ma famille et j'ai beaucoup d'amis brésiliens, de plus je suis toujours en contact avec mes coéquipiers. La sécurité au Qatar est meilleure que dans beaucoup d'autres pays."