Felipe Avenatti : "Je dois jouer un football plus agressif"

Critiqué pour son manque d'agressivité sur le terrain la saison dernière, Felipe Avenatti a reconnu qu'il devait évoluer dans ce domaine.

Arrivé à Liège en juillet 2019 contre 3,5 millions d'euros, Felipe Avenatti a réalisé un exercice 2019/2020 décevant sous les couleurs des Rouches (24 matchs, 2 buts). L'attaquant uruguayen sait qu'il a des progrès à faire pour devenir le buteur que recherche le Standard, et notamment dans l'agressivité.

En effet, dans des propos accordés à De Zondag, le joueur de 27 ans a reconnu qu'il devait s'améliorer sur ce point. "À cause de ma carrure (1m96), on s'attend à un attaquant plutôt fort et agressif, alors que dans mes mouvements je semble plutôt lent. Je suis plutôt du genre à aimer le toucher de balle soyeux comme Thierry Henry le faisait. Je dois jouer un football plus agressif, c'est ce qu'ont dit presque tous mes entraîneurs, Glen De Boeck le premier (son ancien entraîneur à Courtrai en 2018/2019, ndlr). J'y travaille aussi, si vous m'aviez vu jouer quand j'avais vingt ans, cela n'a rien à voir".