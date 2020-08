Vincent Kompany : "On a pris peur et ça, on n'a pas le droit"

Vincent Kompany aura tenu pendant près d'une demi-heure sa première victoire en tant que coach, avant de voir les trois points s'envoler dans les arrêts de jeu. Frustrant pour le T1 du Sporting, qui estime que ses troupes avaient, jusque-là disputé, une bonne rencontre.

"Mon analyse? Le football n’est pas une science exacte et, quand une équipe y croit jusqu’au bout, elle peut toujours revenir. Il faut tirer un chapeau aux Mouscronnois pour leur jusqu'au boutisme, mais, nous on devra en tirer des leçons!" Les premiers mots de Vincent Kompany en conférence de presse résument, sans doute, à merveille, le sentiment qui anime le vestiaire anderlechtois après cette troisième journée de championnat.

Parce que rien n'était fait pour que le Sporting laisse des points filer dimanche soir. "On était dans le match dès le début", insiste le T1 bruxellois. "On n’a peut-être pas eu beaucoup d’occasions, mais on était présent, au pressing, sur les deuxièmes ballons et on a imposé notre jeu dès le début."

On a bien senti que ce but pouvait tomber.

Et pourtant, malgré la supériorité numérique et l’avantage au marquoir, Anderlecht a encore craqué dans les ultimes instants de la rencontre. "En fin de match, on a bien senti que ce but pouvait tomber", regrette Vincent Kompany. "Et je l’ai dit aux joueurs: s’ils continuent à jouer, je peux prendre la responsabilité d’un mauvais résultat et les défendre, mais là on a pris peur et ça on n’a pas le droit."

Le nouveau coach anderlechtois sait en tout cas ce qu'il faudra corriger pour les prochaines: même si, contre le STVV ça n'avait pas porté à conséquence, c'est la troisième fois en trois rencontres qu'Anderlecht perd le contrôle d'un match dans le dernier quart d'heure.