La folle histoire du Slovan Bratislava: éliminé de la Ligue des Champions sans pouvoir jouer

Les Slovaques du Slovan Bratislava auraient dû jouer le 21 août contre le club de Klaksvik, aux îles Féroé, pour le compte du premier tour de qualification, mais toute l'équipe de Bratislava a été mise en quarantaine par les autorités locales après deux tests positifs consécutifs, en deux jours, pour l'un des joueurs du Slovan.

«Nous ne voyons aucune raison pour laquelle nous devrions être ceux que l'UEFA exclut de la compétition, devait ainsi déjà s’exclamer, ulcéré, Ivan Kmotrík, vice-président du Slovan. Nous avons rempli toutes les conditions et obligations requises par l'UEFA. Le protocole dit que vous devez avoir au moins treize joueurs en bonne santé avec le gardien de but. Au moment du match aux îles Féroé, nous avions 35 joueurs qui ont eu un test négatif en Slovaquie et par la suite après leur arrivée. C'est pourquoi nous nous sentons lésés. Les institutions locales ont insisté pour que le match n'ait pas lieu et ne nous ont pas permis de commencer, ce que nous considérons comme injuste et discriminatoire.»