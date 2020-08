Trois nouveaux et un retour: la sélection de Roberto Mancini pour les prochains défis de la Squadra

Roberto Mancini a dévoilé sa sélection pour les premiers matchs de l'Italie en Nations League.

Roberto Mancini a révélé les noms des joueurs qui devront permettre à l'Italie de bien entamer sa campagne de Nations League et on y trouve quelques nouveaux venus: l'attaquant de Sassuolo Francesco Caputo, son coéquipier Manuel Locatelli et le partenaire de Romelu Lukaku à l'Inter, Alessandro Bastoni.

Une sélection qui salue aussi le retour de Giorgio Chiellini. Blessé, le défenseur de la Juve n'avait pas participé aux rendez-vous de septembre, octobre et novembre 2019. La Squadra Azzura débutera sa Ligue des Nations contre la Bosnie, le 4 septembre, avant de se déplacer aux Pays-Bas, le 7.