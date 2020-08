La renaissance ou le doute: pourtant, tout est dans la tête

Trois points sur neuf, c'est beaucoup trop peu pour Bruges. Comme le dit Philippe Clement: tout se joue dans la tête et la confiance doit revenir.

Ce Week-end, le Club de Bruges va jouer gros sur la pelouse de Genk. Au bout des 90 minutes, il y aura deux issues possibles: soit les Gazelles seront gonflées à bloc, soit seront plongées un peu plus dans le doute.

On ne va pas se mentir: le bilan des hommes de Clement est absolument insuffisant, cependant il ne faut pas tout jeter à la poubelle pour autant. Au regard des deux défaites, contre Charleroi et le Beerschot, tout cela ne s'est joué qu'à un fil: une légère erreur défensive qui fait s'écrouler le chateau de carte de la confiance. "C'était flagrant lors de ces rencontres", affirme Philippe Clement en conférence de presse. "Il y a le but encaissé, puis la confiance s'en va. Cela se voit dans le jeu, dans la façon de jouer le ballon. Les joueurs doivent rester convaincus d'eux-mêmes".

Avec son expérience, Clement a pu travailler toute la semaine sur cet aspect: "La confiance, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Il faut aller la chercher. Cela doit venir des joueurs. Si on perd la balle, il faut directement la récupérer pour passer à autre chose. Nous avons travaillé de cette façon durant la semaine".

C'est le moment idéal pour retrouver la confiance. Dans le cas contraire, la pause internationale empêchera Clement de travailler et il n'aura que quelques jours pour remettre son équipe sur de bons rails avant de recevoir Waasland-Beveren. Ce sera avec une partie du 12ème homme brugeois.