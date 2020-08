La formule secrète du Beerschot: "Disputer chaque rencontre comme si c'était un match au sommet"

Après son neuf sur neuf, le Beerschot reçoit le Standard dans un match au sommet de notre Jupiler Pro League. Les Rats restent en plus sur une incroyable série.

Le Beerschot a commencé sa saison sur les chapeaux de roue. Le promu a remporté ses trois rencontres de championnat cette saison, dont un déplacement au Club de Bruges. Hernan Losada, le coach de l'équipe, l'assure: son équipe a les pieds sur terre.

Lors de la conférence de presse, avant la réception du Standard, Losada n'a bien évidemment que des choses positives à dire en conférence de presse. Quand on est dans une série de 14 rencontres sans la moindre défaite, il est clair que ça aide: "Je pense que nous sommes assez forts mentalement pour rebondir en cas de mauvais résultat, mais nous n'en sommes pas là. Nous ne devons pas y penser".

"Nous devons essayer d'en profiter le plus possible", poursuit l'Argentin. "Ce mois d'août, avec la promotion, le titre et le neuf sur neuf, est tout simplement incroyablement beau. Si nous sommes sur un nuage? Non. Nos prestations sont belles mais à l'entraînement on voit tout de même que les joueurs sont concentrés."

Les pieds anversois restent donc sur terre: "Notre série de résultats positifs est venue grâce au travail. Nous jouerons aussi toutes les rencontres comme si c'était un match du top. Nous jouerons de la même façon contre Bruges, Zulte-Waregem ou le Standard".

Cela tombe bien, car ce dimanche c'est le Standard qui se déplacera au Kiel.