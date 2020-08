Le T2 l'Antwerp s'exprime sur un joueur du Club de Bruges : "Leko aimerait sûrement l'accueillir ici"

Siebe Schrijvers voyage souvent entre le banc et le terrain au Club de Bruges. Cependant, le joueur a fait ses preuves à plusieurs reprises. Mais il reste un élément très important pour un club du calibre des Blauw en Zwart. Thomas Buffel et Rudi Cossey en sont tous les deux convaincus.

Buffel est un fan du milieu offensif. "Il a 24 ans maintenant et ne devrait pas paniquer. S'il joue régulièrement, il peut continuer à se développer au Club. Si je travaillais chez les Brugeois, je ne me débarrasserais certainement pas de lui. Ce n'est pas un joueur incontestable, mais il s'en rapproche et il est important à sa manière", dit-il dans le Krant van West-Vlaanderen.

La EreDivise serait également une compétition idéale pour Schrijvers. "Il ferait encore mieux là-bas", dit Cossey, l'assistant d'Ivan Leko à l'Antwerp. "Ce n'est pas facile en Belgique, et quand on joue avec le Club, il y a toujours un bloc défensif en face. Mais si Schrijvers quitte le Jan Breydel, il peut venir nous rejoindre à l'Antwerp. Je ne pense pas qu'Ivan hésiterait à essayer de l'amener ici."