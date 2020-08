La saison des Amateurs retardée ? L'UR Namur y compte bien

La saison des championnats amateurs débutera-t-elle comme prévu le 12 septembre prochain ? Plusieurs clubs réclament le report, et l'UR Namur compte agir.

Dans un communiqué officiel, l'UR Namur s'est insurgée contre la décision de l'ACFF de ne prévoir aucun vote au terme de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 12 septembre prochain et qui aurait pu potentiellement mener à un élargissement des séries à 18 équipes. C'est ce que réclamait non seulement l'Union Namur mais aussi, par exemple, la RAAL et "d'autres clubs", affirme le club namurois.

L'UR Namur compte ainsi se joindre à ces clubs et intenter une action en référence avec un objectif clair : repousser le début de la saison en Nationale 1, D2 ACFF et D3 ACFF. "A l’Union Namur nous nous étions engagés à respecter le débat démocratique et accepter son issue, sans poursuite en cas de vote défavorable. Nous sommes des gens de paroles, mais le cas de figure où l’ACFF empêche le vote n’a jamais été imaginé. Une réunion de comité est prévue début de semaine pour prendre position sur le sujet, et décider si le club rallie ou pas les autres dans leur action en référé", lit-on dans le communiqué du club.