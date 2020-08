Sanneh titulaire et buteur avec la réserve Mauve

Vincent Kompany va devoir chercher un, ou même deux défenseurs supplémentaires, et une de ces solutions pour venir du noyau même.

Avec Bubacarr Sanneh, la solution pourrait être toute trouvée. Ce dernier a d'ailleurs joué toute la rencontre avec les espoirs face à Eupen ce soir, et a inscrit le dernier but pour sceller la victoire des jeunes Mauves.

Considéré comme un transfert raté, Sanneh a désormais une seconde chance à saisir.

First win of the new season for the U21-team. Goals: 39’, 49’, 65’ Dauda & 92’ Sanneh 🟣⚪ #ANDEUP #COYM pic.twitter.com/hhEvQDsYlG