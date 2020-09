Bubacarr Sanneh buteur en Espoirs : peut-il revenir en équipe A ?

Le RSC Anderlecht a perdu Elias Cobbaut pour de longs mois et se cherche donc un défenseur d'urgence. Quel sens du timing de la part de Bubacarr Sanneh, qui en a profité pour inscrire un but en Espoirs ...

Et si la solution de fortune en défense pour le RSC Anderlecht était déjà à Neerpede ? Plusieurs options existent, chacune ayant ses arguments. Hannes Delcroix, bien que très jeune, est prometteur et apprécié de Kompany ; Marco Kana pourrait être replacé au poste qui l'a vu percer la saison passée ; même les "parias" Antonio Milic et Ognjen Vranjes pourraient être envisagés.

Mais si un homme nous paraît capable de ressurgir du bois, c'est bien Bubacarr Sanneh (25 ans), pas tant pour ses qualités ou son profil que parce qu'Anderlecht n'a rien à perdre à tenter le coup - ou très peu. Le Gambien ne vaut déjà plus, selon Transfermarkt, que 1,4 million d'euros sur le marché des transferts - une valeur marchande en chute libre depuis sa signature au RSCA contre ... 8 millions d'euros en août 2018 (et ce alors que les Mauves l'avaient payé bien plus que sa valeur à l'époque).

Une ultime chance ... ou une mise en vitrine

Si Anderlecht veut revendre son joueur, le mettre en valeur semble la meilleure chose à faire. D'ici au 4 octobre, Sanneh ne peut disputer que 4 rencontres, mais 3 d'entre elles doivent être abordées avec confiance (Cercle, Waasland, Eupen) : s'il n'est pas une assurance tout-risque, "Buba" ne devrait pas être mis sous pression outre-mesure et pourrait prendre ses marques progressivement. En tant que membre à part entière du groupe A, Anderlecht pourrait ensuite se montrer plus exigeant si un départ devait se matérialiser.

Ses apparitions avec le maillot du RSCA n'ont pas laissé un souvenir impérissable, malgré un but lors du Clasico. Avec 19 matchs, on ne peut d'ailleurs pas dire que Sanneh n'ait absolument pas reçu sa chance : il l'a reçue, et n'a pas convaincu. Ses prêts à Ostende et Göztepe étaient tout bonnement catastrophiques. Pourtant, les supporters n'hésitent pas à réclamer une nouvelle chance pour le Gambien, et ils pourraient être entendus.

Est-ce à dire que Bubacarr Sanneh pourrait changer de statut et redevenir une vraie option pour Vincent Kompany ? Il faudrait réaliser un mois de septembre fantastique et forcer son maintien dans le noyau. Dans le cas contraire, Sanneh partira par la petite porte, Anderlecht perdra beaucoup d'argent et personne n'y gagnera quoi que ce soit ...