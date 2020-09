Ligue Europa : Charleroi et le Standard connaîssent leurs potentiels adversaires

Auteur d'une saison surprenante en 2019/2020, le Sporting Charleroi a terminé à la troisième place du classement de Pro League. Une place sur le podium qui lui a directement donné l'accès au troisième de qualification de l'Europa League pour la saison 2020/2021.

Aujourd'hui, le tirage au sort des tours préliminaires de la C3 s'est poursuivi en début d'après-midi à Nyon, en Suisse. Ce dernier vient de livrer son verdict pour les Zèbres. En effet, les hommes de Karim Belhocine rencontreront le vainqueur de la confrontation entre le Partizan Belgrade (club serbe, 2e en 2019/2020) et le FC Sfîntul Gheorghe (club moldave basé à Suruceni, 2e en 2019/2020).

De son côté, le Standard (cinquième de D1A la saison dernière) affrontera Vojvodina. Contrairement aux Rouches, le club serbe s'est directement qualifié pour le troisième tour grâce à sa position en championnat la saison dernière (3e). Avant cela, le club à la tunique rouge devra malgré tout se défaire du FC Bala Town, son adversaire pour le deuxième tour préliminaire de la C3.

⚽️ UEFA Europa League draw ⚽️@SportCharleroi vs. Sfintul Gheorghe Suruceni / Partizan



Good luck, Charleroi!



If @Standard_RSCL wins the 2nd qualifying round, they'll play the 3th qualifying round at home against FK Vojvodina#UEFA #UEL #UELdraw #madeinproleague pic.twitter.com/yJlU1YOUp2