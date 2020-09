Lionel Messi peut-il rester ? "C'est peu probable"

La saga Lionel Messi peut-elle s'achever par un retournement de situation qui verrait le sextuple Ballon d'Or finalement rester au FC Barcelone ? Le candidat à la présidence Victor Font n'y croit pas.

Victor Font est l'homme qui espère succéder au très polémique Josip Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone. Les élections se tiendront en mars 2021, mais la saga liée au départ de Lionel Messi pourrait accélérer le processus et voir Bartomeu quitter son poste prématurément. Font, pour autant, ne promet pas aux supporters du Barça le moindre miracle. "Que Messi reste, c'est l'espoir de tous, bien sûr. La question que doivent se poser tous ceux qui aiment le club, c'est : comment en sommes-nous arrivés là ? En y répondant, nous pouvons essayer résoudre la situation", déclare Victor Font dans un entretien exclusif à Sky Sports.

"Jusqu'à ce que que ce soit fini, il y a toujours un espoir. Et donc, j'espère que sa décision peut changer. Mais c'est peu probable. Et il faut donc se concentrer sur la transition. La relation qui lie Messi et le Barça est très profonde et nous pouvons espérer qu'il ait un rôle à jouer au sein du club dans le futur", espère Font. "Je suis sûr que ce n'est pas une décision qu'il prend en dernière minute mais quelque chose de réfléchi. Si ça se confirme, nous nous assurerons de mettre en place la transition que Messi voudrait".

Lionel Messi et le FC Barcelone devraient régler leur différend devant les tribunaux, l'Argentin réclamant de quitter le club gratuitement tandis que le Barça estime que sa clause libératoire de 700 millions d'euros est toujours valide.