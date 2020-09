La Premier League déplore 3 tests positifs au coronavirus

L'heure est à la reprise en Premier League. Les tests Covid ont donné leurs résultats, avec quelques cas positifs.

La Premier League a réalisé 1605 tests en préambule de la reprise du championnat prévue pour le week-end prochain. Parmi ces tests, réalisés au sein des noyaux et membres du personnel des clubs anglais, 3 sont revenus positifs. L'identité de ces individus testés positifs n'a pas été révélée, mais Manchester City avait déjà révélé ce week-end qu'Aymeric Laporte et Riyad Mahrez avaient bel et bien été testés positifs.