Lucy Bronze quitte l'OL et retourne dans un de ses anciens clubs

L'internationale anglaise retourne au pays dans un club qu'elle a connu entre 2015 et 2017 avant de rejoindre l'OL.

Après trois années à l'Olympique lyonnais, Lucy Bronze quitte le club et retourne en Angleterre dans un club qu'elle connaît bien. En effet, l'internationale anglaise retourne à Manchester City, où elle a évolué entre 2015 et 2017 avant de rejoindre la France et l'OL.

Ellie Carpenter, jeune joueuse australienne, avait été signé par le club français pour remplacer la joueuse anglaise si elle ne prolongeait pas son contrat.