Bölöni pourra-t-il compter sur Vadis pour le déplacement à Eupen?

Absent depuis plusieurs rencontres, Vadis Odjidja a eu des douleurs au niveau du genou et a contracté le Coronavirus.

Ce vendredi, La Gantoise se déplacera à Eupen pour le compte de la cinquième journée de championnat. Du côté des Buffalos, on se pose encore la question: est-ce que Vadis Odjidja pourra prendre part à la rencontre ou non?

Le milieu de terrain et capitaine a manqué les deux dernières rencontres de championnat sur la pelouse de l'Antwerp et contre le FC Malines. Il ressentait des douleurs au genou et a observé une période de repos avant d'aller se faire soigner en Croatie. Mais en revenant de Croatie, le joueur a été testé positif au Coronavirus.

Selon le protocole de la Pro League, le milieu de terrain a été placé pendant 7 jours en quarantaine. Théoriquement, Vadis devrait être disponible pour les rencontre à Eupen et contre le Rapid Vienne mais ça c'est la théorie.

"Comme il n'a pas pu participer aux entrainements toute la semaine, c'est difficile de savoir s'il est vraiment à 100%", confie Bölöni à Het Laatste Nieuws. "Il a manqué des entraînements à cause de la quarantaine. Nous espérons qu'il n'aura pas de réactions à son genou, car nous ne voulons pas qu'il se blesse à nouveau. Il m'a toujours posé des problèmes quane je l'affrontais et j'aime sa façon de jouer".