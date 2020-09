Aston Villa met de nombreux anciens de Pro League sur la liste des transferts !

Aston Villa a transféré du Belgicain à la pelle ces dernières saisons, pas toujours pour le meilleur. Plusieurs d'entre eux sont sur une voie de garage ...

Ainsi, d'après les informations du Daily Mail, ce sont pas moins de quatre anciens de Jupiler Pro League qui seraient potentiellement sur le départ d'Aston Villa en cas d'offre suffisante.

Björn Engels

D'abord titulaire chez les Villains, l'ancien du FC Bruges et du Stade de Reims est totalement sorti des plans de son entraîneur au retour à la compétition post-coronavirus, après avoir déjà vécu une période sans en février. Il est cependant toujours sous contrat jusqu'en 2024 et ne partira que pour une grosse somme ou en prêt.

Marvelous Nakamba

L'ancien médian du Club de Bruges avait rejoint Aston Villa contre 12 millions d'euros l'été passé. Il a mal terminé la saison, sortant du onze, mais compte tout de même 34 matchs toutes compétitions confondues ; sous contrat jusqu'en 2024, il est la surprise de cette liste.

Ally Samatta

Six mois puis s'en va ? Ce serait un énorme échec pour le Tanzanien arrivé en janvier 2020. Samatta a disputé 16 matchs, inscrivant 2 petits buts. Lui aussi sous contrat jusqu'en 2024, il ne devrait pas partir autrement qu'en prêt.

Clairement le nom le moins surprenant de cette liste : le double Gardien de l'Année en Belgique (2017 et 2018) est un flop total à Aston Villa, avec 8 matchs disputés en un an et demi. En 2019-2020, il ne faisait pas partie du groupe, et aura fini par être prêté à Toulouse où il disputera 4 matchs à peine avant de se blesser et de manquer la fin de saison (arrêtée par le Covid-19). Sa carrière est au point mort depuis son départ de La Gantoise.